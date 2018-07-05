OECD: Разрыв в зарплатах в Израиле продолжает расти

В Израиле очень низкий уровень безработицы по сравнению с другими развитыми странами, но при этом разрыв в зарплатах продолжает расти - самые высокооплачиваемые работники получают в 7 раз больше низкооплачиваемых, сообщает 9tv.co.il.

Такие данные следуют из ежегодного экономического отчета, который был составлен экспертами OECD и опубликован накануне.

Если в среднем по Организации экономического сотрудничества и развития, в которой состоят 37 экономически благополучных стран, доход наиболее высокооплачиваемых сотрудников превышает зарплату наименее низкооплачиваемых в 3,42 раза, то в Израиле - в 7,22 раза. Для примера, в США - 5,05 раз. В этом смысле лучше всего положение в Италии, где зарплаты более успешных материально сотрудников превышают менее успешных в 2,25 раз.

При учете принималась во внимание зарплата брутто (до вычета налогов) для сотрудников, трудоустроенных на полную ставку.

Важно отметить, что данные, указанные в отчете, несколько устарели - они относятся для большинства стран к 2016 году, а для некоторых государств, Израиля в том числе, - к 2015 году.

В предыдущем отчете использовалась статистика от 2011 года, и тогда разрыв в зарплатах в Израиле составлял 4,91. Дальше показатели были следующие: 2012 - 6,27 раз, 2013 - 5,7 раз, 2014 - 7,01.

В отчете отмечается, что в Израиле значительно больше получателей низкой зарплаты - 26,4%, чем в среднем по OECD (15,7%), причем с каждым годом их число увеличивается.

Низкой зарплатой считается та, которую получают менее двух третей медианной заработной платы (в Израиле составляет порядка шести тысяч шекелей).

При этом уровень безработицы в Еврейском государстве - один из наиболее низких по OECD - 4,2% (в среднем по организации - 5,8%). Лучше всего положение в плане безработицы - в Японии и Исландии - 2,8%. Хуже всего - в Греции, 21,5%, а также в Испании - 17,2%.

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