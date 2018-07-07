На севере Израиля ощущались подземные толчки

В субботу утром на севере Израиля вновь ощущались подземные толчки, сообщают израильские СМИ.

По данным израильских сейсмологов, магнитуда пятого за последние четыре дня землетрясения составила 3,4, его эпицентр находился в северной части озера Кинерет.

Сообщений о пострадавших и причиненном ущербе не поступало

Последний раз Израиль тряхнуло в четверг днем, а началось всё в среду, 4 июля, в 4:50 утра.

Эпицентр первых подземных толчков с магнетудой 4,1 находился в 6 км к северо-западу от Тверии, очаг залегал на глубине 15 км. Затем в тот же день вечером произошло землетрясение магнитудой 4,3. Его эпицентр находился в 3 км к северо-востоку от Тверии, очаг залегал на глубине 10 км.

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