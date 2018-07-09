На севере Израиля вновь зафиксированы подземные толчки

9 июля 2018 12:42 (UTC+04:00)

На севере Израиля вновь были зафиксированы подземные толчки, сообщает Newsru.

По оценке Института геофизики Израиля, магнитуда этого землетрясения составила 3,2. Эпицентр находился в районе Кинерета.

Мэрия Тверии совместно с социальной службой открыла "горячую линию" для оказания помощи гражданам, пережившим нервный шок ("нифгей харада") из-за землетрясений.

Представители Института геофизики Израиля сообщили 10-му каналу ИТВ о том, что с прошлой среды, 4 июля, когда произошло первое землетрясение, подземные толчки регистрировались 30 раз.

Только в трех случаях магнитуда землетрясения превысила 3.

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