Израиль закрыл грузовой КПП на границе с сектором Газа

9 июля 2018 17:25 (UTC+04:00)

Израиль с понедельника закрывает единственный переход на своей границе с сектором Газа, предназначенный для транспортировки коммерческих и гуманитарных грузов, сообщает РИА Новости со ссылкой на армейскую пресс-службу.

Решение, чреватое осложнением социально-экономической ситуации в анклаве, военные назвали ответом на продолжающиеся запуски через границу шаров и воздушных змеев с привязанными к ним горючими веществами и взрывными устройствами.

"Премьер-министр и министр обороны приняли рекомендацию начальника генерального штаба закрыть переход "Керем-Шалом" за исключением гуманитарных поставок, которые будут утверждаться на индивидуальной основе", — сказано в пресс-релизе.

Экспорт товаров из Газы полностью прекращается. Помимо этого, военные решили не продлевать истекающий в понедельник срок действия разрешения на лов рыбы на расстоянии девяти морских миль от побережья анклава и вернуть границы промысловой зоны к шестимильной отметке.

Израиль предупредил, что может пойти на ужесточение социально-экономического прессинга, если ХАМАС не остановит запуски шаров и змеев, провоцирующих многочисленные пожары на приграничных территориях еврейского государства.

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