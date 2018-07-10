Израиль не получил освобождения от пошлин на поставку металлов в США

Переговоры правительства Израиля с властями США по поводу освобождения поставок израильских металлов от введенной Белым домом пошлины завершились безуспешно, сообщает Newsru со ссылкой на "Калькалист".

Вместе с тем, в министерстве экономики отмечают, что данное решение не является окончательным, поскольку между Израилем и США действует соглашение о свободной торговле, запрещающее введение защитных пошлин.

На текущий момент единственной страной, освобожденной от пошлин на поставку алюминия и стали в США, является Австралия.

Следует отметить, что экспорт металлов составляет очень незначительную часть израильского экспорта в США. В 2017 году его объем составил всего 25 миллионов долларов.

Напомним, что в рамках программы по сокращению внешнеторгового дефицита США президент Дональд Трамп ввел пошлину в размере 10% на ввоз алюминия и в размере 25% - на ввоз стали.

В ответ Китай, Канада, Мексика, Европейский союз ввели пошлины на американскую продукцию.

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