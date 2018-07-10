Израиль запустит первый космический аппарат на Луну в декабре 2018 года

10 июля 2018 19:22 (UTC+04:00)

Первый израильский космический аппарат по исследованию Луны будет запущен к естественному спутнику Земли в декабре 2018 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Haaretz.

По данным издания, израильская компания SpaceIL намерена осуществить посадку этого космического аппарата на Луну 13 февраля 2019 года. Планируется, что он будет запущен в космос ракетой Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX, указывает издание.

Как сообщает газета, аппарат должен будет отделиться от ракеты на высоте в 60 тыс. км. После этого он начнет двигаться по эллиптической орбите вокруг Земли до тех пор, пока его не захватит гравитация Луны. Вслед за приземлением на поверхность спутника Земли аппарат проведет серию научных экспериментов.

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