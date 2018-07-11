Нетаньяху назвал предстоящую встречу с Путиным очень важной для безопасности Израиля

11 июля 2018 15:03 (UTC+04:00)

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал предстоящую в среду встречу с президентом России Владимиром Путиным очень важной для безопасности Израиля, передает ТАСС.

"Я направляюсь в Москву на очень важную встречу с президентом России Владимиром Путиным, мы обсудим Сирию, обсудим Иран, обсудим потребности Израиля в области безопасности, - сказал премьер перед вылетом в российскую столицу. - Я очень ценю прямые, отличные отношения с российским президентом, это очень важно для национальной безопасности Государства Израиль". Высказывания Нетаньяху распространила его пресс-служба.

Нетаньяху сообщил также, что берет с собой в Москву двух борющихся с раком детей - 18-летнюю Мику и 13-летнего Алона, чтобы они могли посмотреть полуфинал чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Хорватии. "После встречи [президентом РФ] мы с моей супругой Сарой приглашены на полуфинал чемпионата мира по футболу, и нам сказали, что мы можем взять двух гостей, - рассказал премьер. - Поэтому мы решили привезти с собой двух замечательных детей, которые храбро сражаются с раком: 18-летнюю Мику, которую мы с женой знаем уже девять лет, и 13-ленего Алона, родители которого приехали из России и который очень любит футбол". "Для нас очень важно, что мы можем воплотить в жизнь их мечту", - подчеркнул Нетаньяху.

Премьер Израиля также сообщил, что на вопросы детей о том, кто победит, он ответил: "лучшие". "Это будет увлекательная игра", - добавил Нетаньяху.

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