В Израиле насчитали более 30 ракет и мин, выпущенных ночью из сектора Газа

14 июля 2018 14:07 (UTC+04:00)

Израильские военные насчитали свыше 30 ракет и мин, выпущенных в ночь на субботу из сектора Газа, где они сами в это время бомбили подземные туннели и прочие объекты палестинских боевиков, передает РИА Новости.

Обмен ударами обошелся без потерь с обеих сторон, но обозначил угрозу дальнейшей эскалации напряженности вокруг анклава.

"С прошлого пресс-релиза зафиксировано еще 14 пусков из сектора Газа в направлении Израиля — всего 31 со вчерашнего вечера. Система противовоздушной обороны "Железный купол" перехватила еще один пуск — в общей сложности шесть за ночь. В большинстве случаев (палестинцами) применялись минометные снаряды", — сообщила армейская пресс-служба.

Палестинские обстрелы начались во время израильских авиаударов по объектам правящего в секторе Газа движения ХАМАС. Среди атакованных целей военные упоминают два "наступательных террористических" туннеля и тренировочный лагерь боевиков.

Бомбардировки начались как реакция на вчерашние палестинские беспорядки и продолжились уже в качестве ответа на ракетные обстрелы.

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