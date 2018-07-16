На юге Израиля сработали сирены тревоги

Сирены тревоги сработали на границе Израиля с сектором Газа, предупреждая местных жителей о возможном возобновлении палестинских обстрелов, сообщает РИА Новости.

"Сирены прозвучали в региональном совете Хоф Ашкелон. Причины выясняются", — сообщила армейская пресс-служба.

В субботу палестинские боевики, реагируя на бомбардировки сектора Газа, выпустили около 200 ракет и мин по югу Израиля и остановили обстрелы, объявив о достижении договоренностей о перемирии при посредничестве Египта.

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