В Израиле приняли закон о еврейском характере государства

19 июля 2018 11:27 (UTC+04:00)

Израильский парламент принял конституционный закон о еврейском характере государства, сообщает РИА Новости.

Документ объявляет Израиль "национальным домом еврейского народа", а евреев — единственным народом, который имеет право на национальное самоопределение в его пределах. Закон провозглашает государственным языком только иврит.

"Это определяющий момент в истории сионизма и Государства Израиль… Мы закрепляем в законе базовый принцип нашего существования: Израиль — это национальное государство еврейского народа, которое уважает индивидуальные права всех своих граждан", — сказал премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Закон получил поддержку 62 из 120 депутатов, против высказались 55, двое воздержались.

В законе, помимо прочего, описывается государственная символика Израиля — герб, гимн и флаг, перечислены его праздники и дни поминовения, закреплен официальный статус еврейского календаря, подтверждено право всех евреев на репатриацию и необходимость поддержания связей с диаспорой.

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