В Израиле приняли закон о медицинском туризме

20 июля 2018 11:28 (UTC+04:00)

Инициированный министром туризма и министром здравоохранения Израиля закон о медицинском туризме принят в Кнессете (парламенте), сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-служба минтуризма.

Министр туризма Яров Левин, отмечая приток валюты в страну благодаря иностранным пациентам, признал, что из-за отсутствия государственного контроля на рынке медицинских услуг появилось множество посреднических компаний, которые не соотносили свою деятельность с общегосударственными интересами.

"Медицинский туризм в Израиле в последние годы превратился в широко распространенную отрасль, которая наряду с притоком валюты должна служить источником налогов и занятости, а также важным каналом для сбора денег на здравоохранение", — приводит слова министра туризма Ярова Левина пресс-служба ведомства.

Приветствуя решение депутатов Кнессета принять закон о медицинском туризме, министр подчеркнул, что тем самым сделан важный шаг в регулировании деятельности фирм и компаний по оказанию медицинских услуг на местах, говорится в сообщении.

"Правильное правовое регулирование в этой области будет способствовать развитию всей индустрии туризма как за счет увеличения числа прибывающих в Израиль туристов, так и за счет улучшения имиджа Израиля – как одной из передовых стран мира", — сказал Левин.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения Яаков Лицман также выразил уверенность, что новый закон "наведет порядок в сфере медицинского туризма". По его мнению, он должен максимально упростить взаимодействие иностранных пациентов с больницей и гарантировать абсолютную прозрачность при формировании цены и оплаты.

"Этот документ дает надежду на то, что надлежащее и профессиональное лечение туристов будет обеспечиваться не за счет израильского пациента, и доходы от медицинского туризма будут использоваться для укрепления государственной системы здравоохранения", — подчеркнул Лицман.

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