Израиль применил авиацию в ответ на стрельбу по солдатам из сектора Газа

Израильские военные задействовали танки и авиацию в ударах по нескольким целям в секторе Газа в ответ на обстрел с палестинской стороны, сообщает РИА Новости со ссылкой на армейскую пресс-службу.

Официальной информации о потерях сторон пока не поступало.

"В ответ на стрельбу по военнослужащим в ходе беспорядков в южной части сектора Газа Армия обороны Израиля атаковала несколько террористических целей, задействовав авиацию и танки", — сказано в пресс-релизе.

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