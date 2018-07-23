Премьер Израиля проводит встречу с Лавровым и Герасимовым в Иерусалиме

23 июля 2018 18:57 (UTC+04:00)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встречается в Иерусалиме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым, сообщила РИА Новости пресс-секретарь премьера Анна Йонатан-Леус.

Основной темой переговоров сам Нетаньяху ранее заявил ситуацию в Сирии, где идет наступление правительственных войск по соседству с территориями, контролируемыми Израилем.

"Встреча проходит в эти минуты в канцелярии главы правительства в Иерусалиме", — сказала собеседница агентства.

Российская и израильская стороны говорят, что визит Лаврова и Герасимова продлится несколько часов и не предполагает общения с прессой. По словам израильского премьера, договоренность о приезде российской делегации была достигнута в ходе его недавнего телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

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