Тель-Авив предложил Афинам помощь в связи с лесными пожарами

24 июля 2018 14:21 (UTC+04:00)

Официальный представитель израильского МИД Эммануэль Нахшон заявил, что Тель-Авив готов оказать помощь пострадавшим от пожаров в Греции. Об этом во вторник он сообщил на своей странице в Twitter, передает ТАСС.

"Дорогие греческие друзья, примите наши искренние соболезнования в связи со смертельными последствиями от разрушительных лесных пожаров. Мы готовы оказать вам любую возможную помощь", - сообщил представитель израильского МИД на своей странице в Twitter. Он также добавил, что по поручению премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху еврейское государство "предоставит медицинскую помощь пострадавшим от пожаров".

Ранее стало известно, что число погибших в результате лесных пожаров в пригородах Афин достигло 50 человек. В Греции с начала июля стоит жаркая погода, в последние дни столбик термометра поднимался до 38-40 градусов. В понедельник вокруг Афин возникло сразу несколько очагов пожаров (в районе города Кинета в 50 км к западу от Афин, в восточной Аттике и в районе городка Каламос), также крупные лесные пожары горят в других районах Греции - три очага в области Коринфия на полуострове Пелопоннес и близ города Ханья на острове Крит, но там они не представляют опасности для населенных пунктов. С утра в небо снова поднялась пожарная авиация, которая помогает усиленным отрядам пожарных на земле.

Еврокомиссия намерена активировать Европейский механизм гражданской обороны для помощи Греции в ближайшее время. После анализа обстановки в страну будут направлены пожарные самолеты и вертолеты, мобильные средства тушения пожаров, бригады пожарных и спасателей, медицинские бригады.

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