На севере Израиля сработали сирены тревоги

Сирены тревоги прозвучали на севере Израиля, предупреждая местных жителей о возможном обстреле из соседней Сирии, передает РИА Новости.

Военные говорят, что система оповещения сработали в населенных пунктах Голанских высот и Иорданской долины и городе Кацрине.

"Подробности выясняются", — сообщила армейская пресс-служба.

Одной из самых частых причин срабатывания сирен тревоги в последние месяцы стал огонь израильской ПВО по беспилотным летательным аппаратам, приближавшимся со стороны Сирии. В юго-западных районах соседней страны, примыкающих к Израилю и Иордании, сейчас идет крупная операция правительственных войск против отрядов оппозиции.

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