В Израиле сообщили о девяти обстрелах со стороны Палестины за ночь

26 июля 2018 11:21 (UTC+04:00)

Палестинские боевики выпустили в ночь на четверг девять ракет или мин из сектора Газа по югу Израиля, сообщает РИА Новости со ссылкой на армейскую пресс-службу.

Обстрелы последовали за израильскими ударами по приграничным позициям боевиков в ответ на ранение офицера, попавшего накануне вечером под огонь палестинского снайпера.

"В течение ночи в общей сложности девять пусков были зафиксированы из сектора Газа, большинство из них — по участкам открытой местности, прилегающим к (пограничному) забору безопасности", — сказано в сводке.

По меньшей мере один снаряд был перехвачен комплексом ПРО "Железный купол". Информации о пострадавших или материальном ущербе не поступало.

В секторе Газа от огня израильских танков накануне погибли трое палестинцев, сообщали местные медики. По данным СМИ, все они боевики правящего в анклаве движения ХАМАС.

Перестрелка стала самым серьезным инцидентом с прошлой пятницы, когда палестинские группировки и Израиль оказались на грани полномасштабной войны после гибели солдата от пули снайпера и ответных ударов авиации и артиллерии по 70 объектам правящего в анклаве движения ХАМАС.

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