В Иерусалиме произошли столкновения между арабами и израильской полицией

27 июля 2018 16:05 (UTC+04:00)

Столкновения между израильской полицией и представителями местной арабо-мусульманской общины произошли на Храмовой горе — религиозной святыне в историческом центре Иерусалима, сообщает РИА Новости.

Полиция сообщила, что по окончании пятничных молитв в ее сотрудников полетели камни и фейерверки. В ведомстве действия протестующих назвали "не до конца понятным шагом".

"По приказу командующего Иерусалимским округом полицейские силы поднялись на Храмовую гору и начали оттуда эвакуацию присутствующих", — сказано в сообщении.

По информации "Кан", на Храмовой горе слышны разрывы шумовых гранат и видны клубы белого дыма.

Комплекс Храмовой горы включает мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра. Они построены на руинах древних иудейских храмов и почитаются как третья по значимости святыня мусульманского мира. По пятницам туда традиционно стекаются тысячи верующих арабов-израильтян и палестинцев.

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