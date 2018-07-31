В Израиле могут построить аэропорт на искусственном острове

31 июля 2018 15:28 (UTC+04:00)

Израиль прорабатывает проект строительства у своих берегов искусственного острова для размещения там нового аэропорта, сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

На совещании с руководством профильных министерств и ведомств глава правительства отдал распоряжение "продвигать" такой план, чтобы обеспечить возможности для приема растущего числа туристов, приезжающих в страну.

"Нетаньяху распорядился о продвижении плана строительства аэропорта на искусственном острове у побережья Государства Израиль", — говорится в пресс-релизе.

Согласно данным, которые звучали ранее в СМИ, реализация проекта может занять 10-15 лет и обойтись примерно в 10 миллиардов долларов.

В начале года правительство Израиля создало специальную комиссию для изучения целесообразности строительства искусственных островов, куда можно было бы перенести крупные инфраструктурные объекты, включая электростанции и установки опреснения морской воды.

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