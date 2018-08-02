Арабы в Иерусалиме получат доступ к израильскому образованию

2 августа 2018 13:01 (UTC+04:00)

Комиссия по планированию и бюджету в совете по высшему образованию Кнессета (парламент Израиля) утвердила программу широкого доступа арабских жителей Иерусалима к высшему образованию Израиля, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Marker.

Общая стоимость программы – 260 миллионов шекелей (71 миллион долларов), из которых значительную часть получат расположенные в Иерусалиме вузы, в числе которых Еврейский университет, инженерный академический колледж "Азриэли" и другие.

Цель программы – удвоить число студентов из арабских кварталов Иерусалима. В настоящий момент в иерусалимских вузах учатся всего 300 жителей арабской части города. Одна из причин — преподавание в большинстве арабских школ ведется по программе обучения Палестинской автономии и, соответственно, у выпускников нет израильских аттестатов зрелости, и они слабо владеют ивритом.

Ранее, как указывает издание, правительство утвердило программу по внедрению учебных материалов израильской системы просвещения в арабских школах восточного Иерусалима, на реализацию которой запланирован еще больший объем финансирования.

Предполагается, что за время учебы в университетах и технических колледжах молодые люди из арабских кварталов Иерусалима овладеют специальностями, пользующимися спросом на рынке труда, а дети, помимо школьной программы, смогут изучать на факультативных занятиях искусство, заниматься спортом и углубить знание иврита.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Нетаньяху пообещал не допустить блокирование Баб-эль-Мендебского пролива
Израиль 09:45
Замглавы МИД России обсудил с послом Израиля упрощение поездок граждан
Россия 1 августа 14:05
Россия уверена в снижении обеспокоенности Израиля из-за ситуации в Сирии
Россия 1 августа 09:27
Итоги валютных торгов в Израиле: курс доллара снизился, курс евро возрос
Израиль 31 июля 18:36
Казахстан и Палестина договорились расширять двустороннее сотрудничество
Казахстан 31 июля 17:17
В Израиле могут построить аэропорт на искусственном острове
Израиль 31 июля 15:28
Лента новостей
Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении завершился без инцидентов
Нагорно-карабахский конфликт 13:29
Количество авиарейсов из России в Узбекистан продолжает расти
Туризм 13:09
Азербайджанские спортсмены-паралимпийцы в небе над Россией (ФОТО, ВИДЕО)
Социум 13:06
Вклады физлиц Азербайджана превысили более чем двухлетний максимум
Бизнес 13:04
Беларусь и Франция проведут совместный бизнес-форум
Беларусь 13:03
Названы объемы инвестиций в транспортно-логистический сектор Казахстана
Бизнес 12:53
Узбекский «Нефтегазинвест» объявляет тендер на поставку трубоукладчиков
Тендеры 12:42
В Азербайджане арестованы должностные лица в связи с фактом смерти работника на предприятии - генпрокуратура
Происшествия 12:39
Узбекистан заинтересован в белорусских инвестициях в агросектор
Бизнес 12:35