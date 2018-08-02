Арабы в Иерусалиме получат доступ к израильскому образованию

Комиссия по планированию и бюджету в совете по высшему образованию Кнессета (парламент Израиля) утвердила программу широкого доступа арабских жителей Иерусалима к высшему образованию Израиля, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Marker.

Общая стоимость программы – 260 миллионов шекелей (71 миллион долларов), из которых значительную часть получат расположенные в Иерусалиме вузы, в числе которых Еврейский университет, инженерный академический колледж "Азриэли" и другие.

Цель программы – удвоить число студентов из арабских кварталов Иерусалима. В настоящий момент в иерусалимских вузах учатся всего 300 жителей арабской части города. Одна из причин — преподавание в большинстве арабских школ ведется по программе обучения Палестинской автономии и, соответственно, у выпускников нет израильских аттестатов зрелости, и они слабо владеют ивритом.

Ранее, как указывает издание, правительство утвердило программу по внедрению учебных материалов израильской системы просвещения в арабских школах восточного Иерусалима, на реализацию которой запланирован еще больший объем финансирования.

Предполагается, что за время учебы в университетах и технических колледжах молодые люди из арабских кварталов Иерусалима овладеют специальностями, пользующимися спросом на рынке труда, а дети, помимо школьной программы, смогут изучать на факультативных занятиях искусство, заниматься спортом и углубить знание иврита.

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