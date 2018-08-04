Израиль перехватил шведскую яхту, пытавшуюся прорвать блокаду Газы

4 августа 2018 10:06 (UTC+04:00)

Израильские военные перехватили в Средиземном море второе менее чем за неделю европейское судно с пропалестинскими активистами, шедшее на прорыв блокады сектора Газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на армейскую пресс-службу.

Яхта Freedom ("Свобода") под шведским флагом следовала за норвежской "Аль-Ауда" ("Возращение"), которая в прошлое воскресенье также была остановлена в международных водах и принудительно отбуксирована на базу ВМС Израиля в городе Ашдоде.

"Ночью ВМС Израиля… перехватили судно, которое следовало из Европы с намерением нарушить законную морскую блокаду, которая действует в отношении сектора Газа. Передвижение судна отслеживалось, и оно было перехвачено в соответствии с международным правом", — говорится в пресс-релизе.

По данным организаторов плавания, на борту яхты находились 12 человек и груз медицинских припасов.

Военные сообщили, что перехват обошелся "без чрезвычайных происшествий". Ту же формулировку они использовали после задержания 29 июля судна "Аль-Ауда", на котором плыли 22 человека. Однако правозащитники утверждают, что в том случае пассажиров и членов экипажа избивали, использовали против них электрошокеры и наручники, нарушающие кровообращение.

Иностранцев, участвующих в подобных миссиях, израильтяне обычно депортируют, а гуманитарные грузы после проверок переправляют в сектор Газа наземным путем.

Власти Израиля объясняют морскую блокаду анклава необходимостью препятствовать поставкам оружия радикалам и настаивают на ее соответствии нормам международного права.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Израиль закрыл приграничную клинику для сирийцев
Израиль 3 августа 16:18
Россия согласовала с Израилем развертывание военной полиции на Голанах
Россия 3 августа 12:10
Министр обороны Израиля заявил, что ситуация в Сирии стабилизируется
Израиль 2 августа 17:17
Лавров и глава МИД Ирана обсудили Сирию, Каспий и ядерную сделку
Россия 2 августа 17:14
Генштаб РФ заявил о восстановлении контроля над сирийско-иорданской границей
Россия 2 августа 15:29
Израиль подтвердил данные об уничтожении террористов из ИГ на юге Сирии
Израиль 2 августа 15:28
Лента новостей
Один из районов Казахстана объявляет тендер на закупку бензина
Тендеры 10:26
Минюст и агентства ООН в Беларуси будут сотрудничать в развитии медиации
Беларусь 10:26
Поддержка Трампом проекта TAP - призыв к глобальной поддержке всех энергетических, транспортных и логистических проектов Азербайджана - эксперт
Политика 10:23
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Бизнес 10:20
КТК-Казахстан объявил тендер на модернизацию системы безопасности на нефтеперекачивающих станциях
Тендеры 10:07
Туркменистан ищет консультантов в газохимической отрасли
Тендеры 10:04
Турция представит в Ашхабаде свой экспортный потеницал
Туркменистан 10:01
Узбекский «Нефтегазинвест» объявляет тендер на строительные работы
Тендеры 09:56
Доходы Фонда «Самрук-Казына» увеличились на более чем четверть
Бизнес 09:54