Ученые сообщили о резком обмелении озера Кинерет в Израиле

6 августа 2018 09:49 (UTC+04:00)

Уровень крупнейшего озера Израиля — Кинерет за июль понизился на 27 сантиметров, сообщает РИА Новости со ссылкой на Гидрологическую службу Управления водных ресурсов страны.

В начале августа служба опубликовала данные своих последних наблюдений, обратив внимание на то, что природные водные резервуары Израиля резко мельчают.

Гидрологическая служба уточнила, что прошлый сезон дождей принес Кинерету только треть от среднестатистического количества осадков. На половину меньше стало поступать в озеро воды из природных источников.

В результате Кинерет засаливается — содержание соли в нем увеличилось за последние 4 года на 16%. Это ставит под угрозу использование воды из озера для сельскохозяйственных нужд — квоты забора воды из Кинерета никогда не были такими низкими, как сейчас.

Человеческий фактор в необыкновенном обмелении Кинерета практически отсутствует: благодаря переходу на опресненную морскую воду Израиль почти полностью прекратил откачивать воду из озера. Уже несколько лет подряд потребление воды из Кинерета сократилось до 25 миллионов кубометров при среднем показателе 230 миллионов кубических метров в прошлом.

Эксклюзивным потребителем воды из Кинерета остается Иордания, получавшая в последние годы по 50 миллионов "кубов" в год. Недавно израильская компания по согласованию с правительством проложила в соседнее государство новую трубу большего диаметра. Было сообщено, что, несмотря на катастрофическое положение из-за четырех засух подряд, Израиль удвоит поставки воды из Кинерета в Иорданию.

Конечный пункт водной системы Кинерета и реки Иордана — Мертвое море — также мелеет естественным образом. В июле его уровень был ниже прошлогоднего на 96 сантиметров, отмечает Гидрологическая служба.

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