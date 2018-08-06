ХАМАС согласился на режим перемирия на границе Израиля с сектором Газа

6 августа 2018 12:39 (UTC+04:00)

Руководство группировки ХАМАС согласилось на режим прекращения огня, сообщает Интерфакс со ссылкой на издание The Times of Israel.

Как сообщается, первым шагом к режиму перемирия станет то, что боевики в секторе Газа прекратят запускать воздушных змеев и шары с зажигательной смесью в сторону Израиля.

Израиль со своей стороны согласился снять недавние ограничения, введенные в отношении сектора Газа.

Согласно источникам газеты в движении ХАМАС, об этом соглашении уведомлены представители палестинской администрации, а также различные фракции группировки в Газе.

Также палестинцы откажутся от организации беспорядков у пограничных укреплений, в ответ на возобновление Израилем поставок товаров через пограничный пункт Керем Шалом и расширение рыболовные зоны для палестинцев.

2 августа министр обороны Израиля Авигдор Либерман объявил, что страна прекращает поставки горючего и газа в сектор Газа. В распространенном им заявлении говорилось, что этот шаг предпринят в связи с продолжающимися попытками поджогов на территории Израиля при помощи воздушных шаров с зажигательными веществами, которые запускают из сектора Газа.

Ранее, 17 июля, Израиль уже вводил ограничения на работу единственного грузового пропускного пункта на границе с сектором Газа в ответ на атаки боевиков ХАМАС после объявленного перемирия.

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