Израильский танк атаковал пост палестинцев в ответ на обстрел из Газы

7 августа 2018 13:19 (UTC+04:00)

Израильский танк обстрелял пост палестинских боевиков в ответ на огонь по военным из сектора Газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на армейскую пресс-службу.

Ряд местных СМИ пишет о двух погибших с палестинской стороны, однако официального подтверждения этому пока не поступало.

"Некоторое время назад террористы произвели несколько выстрелов в направлении военнослужащих Армии обороны Израиля… В ответ танк атаковал пост, откуда велась стрельба", — сказано в пресс-релизе.

Военные говорят, что пост в северной части сектора Газа принадлежал правящему в анклаве исламистскому движению ХАМАС.

Со стороны израильтян потерь нет, сообщила армейская пресс-служба.

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