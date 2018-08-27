Израиль открыл КПП "Эрез" на северной границе сектора Газа

Израиль открыл в понедельник КПП "Эрез" на границе с сектором Газа, работа которого была приостановлена 19 августа из-за массовых беспорядков в приграничных районах. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС по телефону сотрудница пограничного перехода.

"Да, мы открыты", - указала собеседница агентства.

Вечером 26 августа израильские СМИ сообщили, что министр обороны Израиля Авигдор Либерман принял решение об открытии с 27 августа КПП "Эрез" в связи с сохранением относительного спокойствия на границе с палестинским приморским анклавом.

КПП "Эрез", расположенный в северной части сектора Газа, в основном задействован для пропуска в Газу и обратно официальных делегаций, направляющихся в сектор с гуманитарными целями, журналистов и палестинцев, направляющихся в Израиль по медицинским соображениям с одобрения израильских властей. Израиль 15 августа открыл единственный грузовой КПП "Керем-Шалом" на границе с сектором Газа, который был закрыт более месяца в ответ на провокации и столкновения между палестинцами и израильскими солдатами у границы палестинского анклава.

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