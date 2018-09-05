Израиль после беспорядков закрыл на ремонт КПП на границе с Газой

5 сентября 2018 12:56 (UTC+04:00)

Израиль закрыл после палестинских беспорядков единственный контрольно-пропускной пункт на своей границе с сектором Газа, который используется для прохода людей, сообщает РИА Новости со ссылкой на армейскую пресс-службу.

КПП "Эрез" будет бездействовать до устранения ущерба, который был причинен накануне сотнями протестующих жителей анклава.

"Протестующие швыряли камни и повредили инфраструктуру палестинской стороны перехода. В этой связи решено закрыть "Эрез" до устранения ущерба", — сказано в пресс-релизе.

Военные говорят, что ежедневно им пользуются порядка тысячи палестинцев, которые въезжают в Израиль "для работы, учебы или молитвы". На время ремонта через "Эрез" будут пропускать людей в "гуманитарных случаях, утверждаемых в индивидуальном порядке", сообщила армия.

"Эрез" — один из двух переходов на границе Израиля с сектором Газа. Второй, "Керем-Шалом", предназначен для транспортировки коммерческих и гуманитарных грузов.

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