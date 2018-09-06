Израиль закрыл свое посольство в Парагвае

Израиль закрывает свое посольство в Парагвае в ответ на возвращение парагвайского посольства из Иерусалима в Тель-Авив, как передаёт РИА Новости сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

"Нетаньяху отдал распоряжение министерству иностранных дел закрыть израильское посольство в Парагвае", — сказано в пресс-релизе.

Ранее в среду Парагвай объявил о приостановке начатого в мае переноса посольства в Иерусалим с немедленным возвращением его обратно в Тель-Авив.

В мае этого года Парагвай стал третьей страной, которая перенесла в Иерусалим свое посольство в Израиле, несмотря на неурегулированный статус города. Латиноамериканское государство последовало примеру США и Гватемалы, открывших свои дипмиссии в Иерусалиме ранее.

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