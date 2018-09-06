В Израиле вспыхул крупный пожар

В Израиле у южной окраины Хайфы на склоне горы Кармель вспыхнул крурпный пожар. Об этом сообщают в четверг израильские СМИ.

"12 пожарных расчетов и 8 самолетов пожарной авиации брошены на тушение обширного пожара на западном склоне горы Кармель. Тушения огня осложняется горной местностью и сильным западным ветром", - говорится в сообщении СМИ.

По сообщению пожарно-спасательной службы, опасности распространения огня на жилые дома на данный момент нет.

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