Израиль и Филиппины подписали двустороннее соглашение об инвестициях

7 сентября 2018 10:04 (UTC+04:00)

Министр экономики Израиля Эли Коэн (“Кулану”) и министр торговли и промышленности Филиппин Рамон Лопез подписали накануне протокол о намерениях, посвященный двустороннему сотрудничеству двух стран в сфере международных инвестиций. Речь идет о первом соглашении такого рода, заключенном Израилем с одной из крупных экономик Восточной Азии, сообщает Mkisrael.co.il.

“Подписание соглашения о сотрудничестве в инвестиционной сфере поможет расширению и укреплению экономических связей между Израилем и одной из крупных и активно развивающихся экономик Азии, - отметил министр экономики Эли Коэн. - Это дополнительный шаг по стабилизации позиции Израиля в мировой экономике, и я убежден, что договор послужит на пользу израильской промышленности”.

В рамках соглашения, помимо продвижения прямых двусторонних инвестиций, стороны будут продвигать интересы друг друга на международных и региональных форумах, обмениваться информацией о потенциальных целях для инвестирования и о потенциальных инвесторах с зарубежными компаниями и организациями. Кроме того, будет создана совместная комиссия по укреплению экономических и торговых связей между нашими странами.

Соглашение министерств экономики Израиля и Филиппин было подписано в рамках официального визита в Израиль филиппинской делегации под руководством президента страны Родриго Дутерте. Филиппинская делегация включает в себя 130 человек, включая членов правительства, влиятельных предпринимателей и высокопоставленных чиновников. Помимо президента Филиппин и министра экономики этой страны, Израиль посетили министр науки, министр иностранных дел, министр экологии, министр трудоустройства и другие члены филиппинского правительства.

Экономика Филиппин четвертая по величине среди стран юго-восточной Азии, объем ВВП этой страны - 305 миллиардов долларов в год. Филиппины - аграрно-индустриальная страна, которая заинтересована в импорте израильских товаров и технологий. В последние несколько лет экономика Филиппин растет быстрыми темпами, средний рост экономики в последние девять лет превышает 6% в год.

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