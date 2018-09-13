"Евровидение-2019" пройдет в Тель-Авиве

13 сентября 2018 15:07 (UTC+04:00)

Международный песенный конкурс "Евровидение-2019" пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе организатора конкурса, передает ТАСС.

"64-й песенный конкурс "Евровидение" пройдет в Тель-Авивском центре ярмарок в Израиле во вторник 14, четверг - 16 и субботу 18 мая", - говорится в информационном сообщении организаторов.

Уточняется, что решение было принято после того, как израильскую корпорацию общественного вещания Kan попросили представить как минимум два города-кандидата на проведение конкурса. Также рассматривались Иерусалим и Эйлат. Организаторы отметили, что "Тель-Авив представил очень креативную и привлекательную заявку по всем необходимым критериям".

"Мы бы хотели поблагодарить все израильские города, которые подали заявки на проведение конкурса "Евровидение-2019", и Kan, которая провела тщательную экспертную оценку, чтобы помочь нам принять окончательное решение, - процитировали в пресс-службе конкурса исполнительного директор "Евровидения" Йона Ола Санда. - Все заявки были образцовыми, но мы решили, что Тель-Авив обеспечит лучшую систему для крупнейшего в мире музыкального события".

Израиль получил право на проведение конкурса после победы на "Евровидении-2018" певицы Нетты Барзилай.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Биньямин Нетаньяху обвинил Европу в "умиротворении" Ирана
Израиль 12:37
Саудовская Аравия приобрела израильский "Железный купол"
Арабские страны 10:44
Ryanair начнет полеты по маршруту Тель-Авив - Мемминген
Израиль 12 сентября 16:43
Госдеп назвал условие возобновления работы палестинской дипмиссии в США
США 12 сентября 09:19
Итоги валютных торгов в Израиле: курсы доллара и евро снизились
Израиль 7 сентября 17:25
Управление тюрем Израиля подписало меморандум о взаимопонимании с ФСИН России
Израиль 7 сентября 14:33
Лента новостей
РФ и Палау собираются отменить визы
Россия 15:19
ООН готовится оказать помощь беженцам из Идлиба в случае эскалации боев
Арабские страны 15:17
В Азербайджане стало возможно оплачивать арендную плату по интернету
Бизнес 15:09
Вице-премьер: Азербайджано-турецкое единство никогда не удавалось и не удастся подорвать
Политика 15:05
Казахстан ратифицировал Договор с Туркменистаном о районе точки стыка госграниц
Туркменистан 15:02
Азербайджан подтверждает статус лидера региона в области пассажирских и грузовых авиаперевозок
Бизнес 14:59
Азербайджан и Болгария обсудили развитие военного сотрудничества
Политика 14:53
Нефть может подняться выше $80 за баррель из-за ухода с рынка Венесуэлы и Ирана
Энергетика 14:42
Baku City Circuit о предстоящих гонках Формула 1 в Баку
Общество 14:41