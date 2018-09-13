"Евровидение-2019" пройдет в Тель-Авиве

Международный песенный конкурс "Евровидение-2019" пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе организатора конкурса, передает ТАСС.

"64-й песенный конкурс "Евровидение" пройдет в Тель-Авивском центре ярмарок в Израиле во вторник 14, четверг - 16 и субботу 18 мая", - говорится в информационном сообщении организаторов.

Уточняется, что решение было принято после того, как израильскую корпорацию общественного вещания Kan попросили представить как минимум два города-кандидата на проведение конкурса. Также рассматривались Иерусалим и Эйлат. Организаторы отметили, что "Тель-Авив представил очень креативную и привлекательную заявку по всем необходимым критериям".

"Мы бы хотели поблагодарить все израильские города, которые подали заявки на проведение конкурса "Евровидение-2019", и Kan, которая провела тщательную экспертную оценку, чтобы помочь нам принять окончательное решение, - процитировали в пресс-службе конкурса исполнительного директор "Евровидения" Йона Ола Санда. - Все заявки были образцовыми, но мы решили, что Тель-Авив обеспечит лучшую систему для крупнейшего в мире музыкального события".

Израиль получил право на проведение конкурса после победы на "Евровидении-2018" певицы Нетты Барзилай.

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