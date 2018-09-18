Израиль обвинил Сирию в крушении российского Ил-20

Армия обороны Израиля считает Сирию "полностью ответственной" за инцидент с российским самолетом-разведчиком Ил-20, а также обвинила в причастности к трагедии Иран и ливанское движение "Хезболлах", сообщает РИА Новости.

"Израиль считает режим (президента Сирии Башара) Асада, чьи военные сбили российский самолет, полностью ответственным за этот инцидент. Израиль также считает ответственными Иран и террористическую организацию "Хезболлах", — говорится в первой официальной реакции израильской стороны на инцидент, вину за который Россия возложила на Израиль.

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

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