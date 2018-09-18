Израиль передает России всю информацию по ЧП с Ил-20

18 сентября 2018 16:42 (UTC+04:00)

Израиль находится в постоянном контакте с "правительством и армией" России в связи с гибелью самолета-разведчика Ил-20 и передает им информацию, сказал РИА Новости источник в израильском правительстве.

"Израиль держит непрерывную связь с правительством и армией России на всех уровнях и передает им информацию", — сказал собеседник агентства.

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20. По данным военного ведомства, машина с экипажем из 14 человек на борту находилась в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в Минобороны, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии, а с французского фрегата "Овернь" (Auvergne) велись пуски ракет.

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