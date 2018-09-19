Израиль подарил Камеруну мобильные установки для фильтрации воды

19 сентября 2018 12:43 (UTC+04:00)

Посольство Израиля в Камеруне передало министерству здравоохранения Камеруна, 10 мобильных установок NUF 500 для фильтрации воды, сообщает Newsru.

Данная акция была проведена при поддержке Всемирной организации здравоохранения в рамках борьбы со вспышкой холеры, унесшей жизни по меньшей мере 17 человек.

Министр здравоохранения Камеруна Андре Мама Фоуда заявил, что установки будут переданы общинам на севере страны, где вспышка болезни наиболее острая.

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