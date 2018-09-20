Израиль заявил об обновлении ядерных объектов в ответ на угрозы Ирана

Глава израильской комиссии по атомной энергии Зеев Снир заявил, что Израиль продолжает "обновлять и укреплять" свои ядерные объекты в ответ на угрозы со стороны Ирана и его сторонников, говорится в заявлении комиссии, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Как заявил Снир, выступая на Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене, израильская сторона "не может игнорировать повторяющиеся и недвусмысленные угрозы со стороны Ирана и его марионеток об атаке на ядерные объекты Израиля".

"Эти возмутительные угрозы требуют, чтобы Израиль принял меры и продолжал охранять и защищать свои ядерные объекты. С тем, чтобы противостоять любой атаке, эти объекты постоянно обновляются и укрепляются в соответствии с руководством по безопасности МАГАТЭ", — сказал он.

В конце апреля премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в прямом телеэфире на иврите и английском языках рассказал, что в распоряжение Израиля попал полутонный архив — порядка 100 тысяч бумажных и цифровых документов, которые доказывают, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием "проект Амад". Нетаньяху настаивал на том, что Иран нарушил свои международные обязательства уже тем, что скрыл данные о программе и хранил их в расчете на использование в будущем.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп 8 мая 2018 года объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

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