Израиль передал России данные о крушении Ил-20‍

21 сентября 2018 09:41 (UTC+04:00)

Командующий израильскими ВВС Амикам Норкин в ходе встречи в Москве передал представителям российского минобороны данные о гибели военного самолета Ил-20. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на армию Израиля.

Кроме того, израильтяне передали России информацию о "попытках Ирана укрепиться в Сирии и передать стратегическое оружие "Хезболле".

Военные отметили, что необходимо и впредь координировать действия в Сирии, подчеркнув важность соблюдения интересов обоих государств.

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