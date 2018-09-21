В армии Израиля утверждают, что РФ заранее сообщили об авианалете в Сирии

Израильские военные настаивают на том, что предупредили своих российских коллег о авианалете, при отражении которого в Сирии был потерян Ил-20 ВКС РФ, значительно раньше, чем за одну минуту до начала операции, сообщает РИА Новости.

На брифинге источник в армейском командовании оспорил утверждения Москвы о том, что у самолета разведки ВКС РФ не оставалось времени для того, чтобы уйти из-под огня из-за несвоевременного оповещения из Тель-Авива.

"Мы совершенно точно дали предупреждение значительно раньше, чем за одну минуту", — сказал он.

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих. Командующий ВВС Израиля Амикам Норкин в ходе встречи с российскими военными в Москве передал РФ информацию об инциденте, в результате которого был сбит российский самолет Ил-20.

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