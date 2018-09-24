В Израиле построят сверхскоростной "небесный поезд"

Строительство первого в Израиле магнитоплана, "небесного поезда" (Skytrain), как назвали его создатели, утвердили в быстроразвивающемся городе Нетания, он способен составить конкуренцию воздушному транспорту, сообщает РИА Новости со ссылкой на интернет-издание mynet.

Магнитоплан представляет собой "маршрутные такси" в форме капсул на два-четыре пассажира и будет двигаться на 25-метровой высоте (примерно на уровне 7-8-этажного здания). К пунктам посадки пассажиров будут поднимать лифты.

"Преимущества Skytrain состоят не только в скорости и отсутствии пробок, — считает исполняющий обязанности мэра Нетании Эли Даляла.

"Он перемещается за счет магнитного двигателя, не загрязняющего окружающую среду. Эксплуатационные расходы такого транспорта невысоки по сравнению с другими видами городского транспорта, включая метро. Линии Skytrain планируется провести над существующими транспортными артериями, и после создания сети монорельс можно будет добраться до любой точки города", — сказал он изданию.

Первый экспериментальный отрезок длиной 650 метров соединит один из жилых микрорайонов с железнодорожным вокзалом. Монорельсовая трасса пересечет особо напряженное городское шоссе и пройдет над промзоной, добавил Эли Даляла.

Магнитоплан удерживается над полотном дороги силой электромагнитного поля. Такой состав, в отличие от традиционных поездов, во время движения не касается поверхности рельса и способен разгоняться более чем на 300 км/ч.

Проектировочные работы уже завершены. В мэрии считают, что на сооружение первого участка Skytrain потребуется 20 миллионов шекелей (около 6 миллионов долларов). Если государство не выделит эти деньги, будет объявлен конкурс на привлечение внешнего инвестора.

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