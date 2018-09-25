Израиль поможет Чили с кибербезопасностью

25 сентября 2018 12:13 (UTC+04:00)

Чилийское управление телекоммуникаций и связи и посольство Израиля в Сантьяго-де-Чили инициировали диалог по сотрудничеству в сфере кибербезопасности и жизненно важной инфраструктуры связи, сообщает Newsru со ссылкой на Santiago Times.

Итогом диалога должно стать подписание договора о сотрудничестве с целью обеспечения безопасности систем связи в Чили.

Уже в ноябре специалисты управления прибудут в Израиль для ознакомления с израильскими технологиями и схемами обеспечения безопасности. Делегацию возглавит директор управления Памела Гиди.

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