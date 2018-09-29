Беньямин Нетаньяху: Я готов непредвзято рассматривать план США

Премьер министр Израиля Беньямин Нетаньяху прокомментировал заявления Дональда Трампа о подготовке мирного плана для израильтян и палестинцев в интервью новостному агентству CNN, сообщает в субботу MIGNEWS.



"Я буду без предвзятости рассматривать американский план, потому что знаю, что между Америкой и Израилем есть большая дружба", - заявил премьер.

Напомним, что ранее, президент США - Дональд Трамп, заявил, что в течении двух-четырех месяцев представит свой мирный план для урегулирования отношений между Израилем и Палестиной. Комментируя перенос посольства, Трамп заявил, что Израиль получил большой подарок и ему придется давать подарки палестинцам, так как все должны почувствовать что с ними поступили справедливо.

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