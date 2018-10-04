Ангела Меркель прибыла в Израиль

4 октября 2018 10:55 (UTC+04:00)

Канцлер Германии Ангела Меркель прибыли в Израиль, сообщает в четверг MIGNEWS со ссылкой на "Гаарец".

По данным издания, делегацию во главе с канцлером Германии встречал министр регионального сотрудничества Цахи Анегби.

Это первый ее визит за последние четыре года.

Издание отмечает, что визит этой европейской гостьи повлияет на некоторые планы политического руководства Израиля.

Уточняется, что в планы Меркель не входят встречи с представителями палестинских властей, сосредоточившись полностью на отношениях Германии и Еврейского государства.

Ожидается, что немецкий лидер посетит официальный ужин в резиденции премьер-министра в Иерусалиме.

Визит проходит, поскольку бедуинский форпост Хан эль-Ахмара находится под угрозой сноса.

Напомним, ранее Меркель пригрозила отменить ее прибытие сегодня в Израиль, если незаконный поселок Хан эль-Ахмара в районе Маале-Адумима будет эвакуирован.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В одной из областей Казахстана ожидается хороший урожай свеклы
Казахстан 10:29
Дипломаты России и Израиля обсудили проблематику контроля над вооружениями
Израиль 3 октября 17:20
Нетаньяху поблагодарил США за военную помощь и поддержку права Израиля на самооборону
Израиль 3 октября 13:47
Беларусь и Израиль обсудили сотрудничество в агропромышленной и туристической сферах
Беларусь 3 октября 09:22
Рекордная военная сделка Израиля и США вступила в силу
Израиль 2 октября 17:24
Более 20 стран подтвердили участие в Международном форуме и выставке "Riverport Expo 2018"
Россия 2 октября 16:11
Лента новостей
В Азербайджане отметили день рождения Сергея Есенина (ФОТО)
Культура 11:17
В Азербайджане утвержден новый состав Наблюдательного совета Фонда соцразвития вынужденных переселенцев
Нагорно-карабахский конфликт 11:13
Фонд поддержки экспорта Узнацбанка будет продвигать местные бренды в Индии
Бизнес 11:01
В Баку пройдет эксклюзивная выставка "Prime Travel Market"
Туризм 11:01
Гражданин ОАЭ исключен из списка нежелательных лиц МИД Азербайджана
Политика 10:59
БВШН названа лучшим учебным заведением года
Общество 10:55
Владимир Путин считает верной, хотя и запоздалой инициативу ЕС по Ирану
Иран 10:48
Корейская компания может наладить импорт алкоголя и бобовых из Узбекистана
Бизнес 10:47
Россия и Казахстан внесли изменения в соглашение о поставках нефти и нефтепродуктов
Энергетика 10:31