Ангела Меркель прибыла в Израиль

Канцлер Германии Ангела Меркель прибыли в Израиль, сообщает в четверг MIGNEWS со ссылкой на "Гаарец".

По данным издания, делегацию во главе с канцлером Германии встречал министр регионального сотрудничества Цахи Анегби.



Это первый ее визит за последние четыре года.

Издание отмечает, что визит этой европейской гостьи повлияет на некоторые планы политического руководства Израиля.



Уточняется, что в планы Меркель не входят встречи с представителями палестинских властей, сосредоточившись полностью на отношениях Германии и Еврейского государства.



Ожидается, что немецкий лидер посетит официальный ужин в резиденции премьер-министра в Иерусалиме.



Визит проходит, поскольку бедуинский форпост Хан эль-Ахмара находится под угрозой сноса.



Напомним, ранее Меркель пригрозила отменить ее прибытие сегодня в Израиль, если незаконный поселок Хан эль-Ахмара в районе Маале-Адумима будет эвакуирован.

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