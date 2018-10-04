Израиль и Германия договорились об увеличении торгового оборота

Министр экономики Эли Коэн встретился со своим немецким коллегой Петером Альтмайером, который находится в Израиле в рамках рабочего визита делегации Германии во главе с канцлером Ангелой Меркель. Об этом в четверг сообщают израильские СМИ.

Коэн и Альтмайер подписали договор об укреплении экономического сотрудничества в сфере экологически чистых технологий, автомобилестроения и медицины.



"Германия — важный торговый партнер и самый близкий друг Государства Израиль. Мы высоко ценим поддержку Германии и тесное сотрудничество между нашими странами, и надеемся на дальнейшее его укрепление. (…) Рынок Германии заинтересован в израильских инновациях, и мы готовы делиться достижениями ими с нашими немецкими друзьями”, — заявил Коэн.

Экономика Германии — пятая по величине в мире. В Германии действуют мультинациональные корпорации, занятые в сферах энергетики, водных ресурсов, автомобилестроения, электронного оборудования и многих других. Германия также является одним из ключевых партнеров Израиля в Европе, и многие самые значительные проекты в еврейском государстве ведутся именно германскими концернами.

Стоит отметить, что в 2017 году торговый оборот между двумя странами существенно вырос и достиг суммы в 7,8 миллиарда долларов, что на 1,2 миллиарда долларов больше, чем годом ранее.

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