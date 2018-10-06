В Израиле заявили, что С-300 не смогут засечь F-35

Зенитно-ракетные комплексы С-300, поставленные Россией в Сирию, не смогут помешать новейшим израильским самолетам, считает министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Ханегби, сообщает РИА Новости.

Он напомнил, что на вооружении ВВС Израиля находятся произведенные в США истребители пятого поколения F-35I Adir. По его словам, развертывание сирийских С-300 не сможет ограничить их возможности.

"У нас есть стелс-истребители, это лучшие самолеты в мире. Эти батареи даже не способны их засечь", — цитирует Ханегби газета "Гаарец".

Поставки российских комплексов С-300 должны были завершить программу модернизации сирийской ПВО еще несколько лет назад, однако тогда соответствующий переговоры были приостановлены по инициативе израильской стороны.

Появление у Дамаска этих зенитно-ракетных комплексов изменит баланс сил в регионе и станет сдерживающим фактором для Израиля, отметил в сирийский военный эксперт, отставной генерал Али Максуд в интервью Sputnik Arabic.

Решение о поставках в Сирию С-300 было принято после того, как 17 сентября российский Ил-20, следовавший на авиабазу Хмеймим, был случайно сбит сирийскими ПВО во время удара четырех израильских F-16 по объектам в Латакии. В результате погибли 15 военнослужащих.

По данным Минобороны, Израиль уведомил российскую сторону об авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно его района и не сообщив о местонахождении своих истребителей. Как заявили в военном ведомстве, израильские пилоты прикрылись российским самолетом и подставили его под удар.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.