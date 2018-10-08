Итальянская автономная подлодка исследует археологические объекты побережья Израиля

Разработанная специалистами университетов Рима и Флоренции автономная субмарина Zeno прибыла в Израиль для поиска и картографирования подводных археологических объектов, сообщают в понедельник израильские СМИ.

Пробный "заплыв" подлодки, оснащенной мощным сонаром, видеокамерами, системами позиционирования и удаленного управления, состоялся в конце сентября-начале октября у берегов Кейсарии и южной части Хайфы.

Обслуживающая подлодку команда специалистов будет работать совместно со специалистами израильского управления древностей, исследуя прибрежную полосу глубиной до 80 метров.

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