Итальянская автономная подлодка исследует археологические объекты побережья Израиля

8 октября 2018 09:41 (UTC+04:00)

Разработанная специалистами университетов Рима и Флоренции автономная субмарина Zeno прибыла в Израиль для поиска и картографирования подводных археологических объектов, сообщают в понедельник израильские СМИ.

Пробный "заплыв" подлодки, оснащенной мощным сонаром, видеокамерами, системами позиционирования и удаленного управления, состоялся в конце сентября-начале октября у берегов Кейсарии и южной части Хайфы.

Обслуживающая подлодку команда специалистов будет работать совместно со специалистами израильского управления древностей, исследуя прибрежную полосу глубиной до 80 метров.

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