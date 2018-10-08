Вице-председатель КНР посетит Израиль

Вице-председатель Китайской Народной Республики Ван Цишань прибудет в Израиль с рабочим визитом 22 октября текущего года во главе крупной делегации китайских чиновников и бизнесменов, сообщают в понедельник израильские СМИ.
Ван Цишань – самый высокопоставленный за последние 18 лет китайский политик, который посетит Израиль. В 2000 году в Израиле побывал председатель КНР Цзян Цземинь.
Делегация прибудет в Израиль в рамках четвертой израильско-китайской конференции инноваций.
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