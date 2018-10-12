В Израиле подорожают прохладительные напитки

12 октября 2018 11:38 (UTC+04:00)

"Центральная компания прохладительных напитков", владеющая правами на бренд Coca-Cola в Израиле и являющаяся крупнейшим игроком на местном рынке прохладительных напитков, объявила о повышении цен на свою продукцию, передают в пятницу израильские СМИ.

Среди прочего, газированные напитки в 1,5-литровые бутылках и жестяных банках подорожают на 2,1 процента, а соки под брендом "Пригат" – на 3-3,2 процента.

На текущий момент останется неизменной цена на пиво, напитки в полулитровых бутылках и вода и напитки под брендом "Невиот".

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