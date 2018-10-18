Израильский писатель Амос Оз стал лауреатом премии "Ясная Поляна"

Литературная премия "Ясная Поляна" присуждена израильскому писателю Амосу Озу. Как передает в четверг ТАСС, об этом сообщила пресс-служба премии.

"Знаменитый израильский писатель Амос Оз стал лауреатом литературной премии "Ясная Поляна" в номинации "Иностранная литература". Он приедет получить премию, учрежденную музеем-усадьбой Л. Н. Толстого и компанией Samsung Electronics, и представить свой роман "Иуда", опубликованный на русском языке", - рассказали устроители.

Премия присуждается ежегодно с 2003 года. Номинацией "Иностранная литература" отмечаются "самые важные книги XXI века, переведенные на русский язык". В 2017 году лауреатам стал Марио Варгас Льоса за книгу "Скромный герой", а в 2016 году премию присудили Орхану Памуку за книгу "Мои странные мысли".

Амоса Оза считают живым классиком израильской литературы. Его книги переведены на 50 языков. Роман "Иуда" повествует о рождении государства Израиль, в котором "при этом сам воздух вечен и всякое слово наполнено тяжестью "песни песней".

Премия "Ясная Поляна" - ежегодная общероссийская литературная премия, учрежденная в 2003 году музеем-усадьбой Л. Н. Толстого и компанией Samsung Electronics. Она вручается за лучшее художественное произведение традиционной формы в номинациях: "Современная русская проза", "Иностранная литература" и "Событие". Кроме того, по результатам открытого читательского интернет-голосования определяется обладатель специального приза, учрежденного компанией Samsung, "Выбор читателей".

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