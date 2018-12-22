В Израиле наметился рост цен на рынке арендного жилья. Так следует из данных очередного, ноябрьского отчета yad2-TheMarker, отслеживающего цены на жилье в Израиле. Окончательные итоги года будут подведены позднее, но декабрь – традиционно слабый месяц на рынке недвижимости, и существенного изменения ситуации не ожидается, передает Trend со ссылкой на израильские СМИ.

Изучая данные, не следует забывать, что речь идет не о фактических, а о затребованных продавцами ценах. Разместив объявление о продаже квартиры или ее аренде на сайте yad2, квартировладельцы, естественно, надеются на лучшее, но в случае неблагоприятного изменения ситуации, готовы проявить известную гибкость и снизить цены.

Верно, конечно, и обратное: если цены на рынке начинают расти, владельцы квартир корректируют и предлагаемые ими цены в сторону повышения.

В ноябре запрошенные цены на квартиры в Тель-Авиве и Иерусалиме оставались стабильными, а в тель-авивских городах- спутниках, среди которых Герцлия, Холон, Бат-Ям и Ришон ле-Цион, цены выросли на 1,5-2%. И все же, указать на единую тенденцию невозможно. В Герцлии, к примеру, цены необъяснимо подскочили на 6,1%, а в Ход ха-Шарон снизились на 2,9%. В Рамат-Гане квартиры подешевели на 2,5%.

В большинстве периферийных районов жилье подешевело, при этом, особенно заметно цены снизились в районах, где намечено строительство новых квартир в рамках программы «Цена для новосела».

Как и предполагалось, больше других пострадали арендаторы. Министерство финансов успешно вытесняет с рынка инвесторов, поощряя их к продаже «лишних» квартир и препятствуя, посредством повышенных налогов, покупке новых. Результатом стало снижение предложения на рынке съемного жилья и, соответственно, рост арендных цен. В ноябре съемное жилье подорожало практически во всех районах повышенного спроса. Пример – Тель-Авив, где арендные цены на двух и трехкомнатные квартиры повысились, соответственно, на 0,6% и 1,5%.

В Хайфе же, напротив, цены на съем двухкомнатных квартир выросли всего на 0,2%, а трехкомнатных даже подешевели на 0,7%. Среди крупных городов Хайфа выделяется еще и тем, что цены на сами квартиры в этом городе подешевели в ноябре на 3,3%. Возможно, сказывается напряженная ситуация на севере страны, возможно – смена руководства города. Впрочем, застой и даже снижение цен наблюдается во всем северном регионе. Одна из причин – относительные небольшие скидки, предложенные в рамках программы «Цена для новосела» в Кармиэле и в Акко. Другая причина – недостаток рабочих мест в регионе и, соответственно, незаинтересованность в покупке квартир в этом районе.

На рынок съемного жилья значительно влияет программа «Цена для новосела». Тысячи потенциальных покупателей отложили свои планы, ждут новых конкурсов в рамках программы, а пока продолжают жить в съемных квартирах.

Кроме того, и те, кто «выиграл» субсидированную квартиру в рамках одного из конкурсов, тоже продолжают арендовать жилье, поскольку вселиться в новые квартиры они смогут чуть ли не через пять лет – некоторые проекты в рамках программы «Цена для новосела» еще даже не получили лицензии на строительство.

Немало и тех, кто одержав победу в конкурсе, продолжает жить в центре страны, а новую квартиру сдавать. Это, на первый взгляд, ведет к увеличению запаса квартир на съем, но проблема заключается в том, что эти квартиры находятся, главным образом, на периферии, а не в районах повышенного спроса.

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