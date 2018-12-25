Министерство экономики Израиля выделило квоты на беспошлинный ввоз дешевого сыра и мяса

Министерство экономики Израиля опубликовало сообщение о распределении квот на 2019 год на беспошлинный импорт сыра и свежего мяса, которые будут продаваться в израильских торговых сетях по сниженным ценам: 3,1-3,7 шекеля за 100 граммов сыра и 45 шекелей за килограмм говяжьего фарша, передает Trend со ссылкой на Новости Израиля.

«Мы продолжаем обеспечивать для потребителей дешевую альтернативу, — отметил министр экономики Эли Коэн («Кулану»). — Люди должны иметь возможность приобретать продукты по сниженным ценам. Мы предоставляем импортерам и торговым сетям налоговые льготы при условии, что те обязуются снизить цены для потребителей».

Комиссия по вопросу пошлин в министерстве экономики утвердила программу на 2019 год, в рамках которой стоимость желтого сыра («гвина цеуба») в отделах деликатесов для нарезки продавцами составит от 2,9 шекеля до 3,3 шекеля за 100 граммов, и от 3,5 шекеля до 3,8 шекеля в готовой упаковке. Стоимость говяжьего фарша будет составлять от 44 шекелей до 46 шекелей за килограмм.

Для обеспечения этих цен будут распределены квоты на беспошлинный ввоз в Израиль 4.230 тонн сыра и 9.000 тонн свежего мяса. Компания «Голдфрост» обязалась продавать сыр в отделах деликатесов за 2,9 шекеля за 100 граммов и получила возможность беспошлинного ввоза 800 тонн сыра в 2019 году, «Шуферсаль» ввезет 600 тонн сыра для продажи по 3,2 шекеля за 100 граммов в отделах деликатесов, «Моцрей Тамир» — 500 тонн (2,9 шекеля), «Яйнот Битан» — 400 тонн (3,2 шекеля), «Рами Леви» — 300 тонн (3,2 шекеля), «Сан Фуд Трейд 2016» — 100 тонн (3,3 шекеля).

Квоты на беспошлинный ввоз сыра в упаковке распределились следующим образом: компания «Мерав Мазон Коль» ввезет 400 тонн для продажи за 3,5 шекеля за 100 граммов, «Рами Леви» — 300 тонн (3,7 шекеля), «Шуферсаль» — 300 тонн (3,8 шекеля), «Шук ба-Ир» — 250 тонн (3,8 шекеля), «Моцрей Тамир» — 200 тонн (3,6 шекеля), «Сан Фуд Трейд» — 80 тонн (3,8 шекеля).

Квоты на беспошлинный ввоз свежего мяса на фарш распределены следующим образом: «Нето Мелинда Сахар» сможет ввезти 3.342 тонны для продажи фарша максимум за 44 шекеля за килограмм, «Рами Леви» — 3.041 тонну (45 шекелей), «Хет. Йуд. Мааданей Гурме» — 2.730 тонн для продажи не дороже 46 шекелей за килограмм. В ближайшие дни будет опубликован тендер на беспошлинный ввоз еще 4000 тонн мяса.

Официальный курс на 25 декабря составляет 3,7693 ILS/USD.

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