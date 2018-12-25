Министры Израиля утвердили закон о роспуске Кнессета

Законодательная комиссия министров Израиля утвердила во вторник утром поданный правительством законопроект о роспуске Кнессета. Завтра он будет вынесен на голосование в трех чтениях на пленарном заседании Кнессета, передает Trend со ссылкой на Новости Израиля.

Закон, по всей видимости, будет утвержден и Израиль официально войдет в предвыборный период. Вчера лидеры коалиционных партий договорились о дате выборов — 9 апреля.

В будущую среду депутаты отправятся в предвыборный отпуск.

За оставшуюся неделю им предстоит утвердить в итоговом голосовании несколько законопроектов. Как вчера договорилисьв Кнессете, речь идет только о законопроектах, по которым есть консенсус между коалицией и оппозицией. К ним не относятся наиболее одиозные законопроекты, принятые недавно в первом чтении, такие как закон Регев о лояльности в культуре, «закон Гидеона Саара», законы о смертной казни для террористов и о выселении их семей. В этом ряду и законопроект «Еврейского дома» о преодолении решений высшего суда справедливости (БАГАЦ). Он позволяет заново принимать законы, отвергнутые в БАГАЦ, на 4-летний срок.

Неясной остается и судьба законопроекта, вносящего изменения в правила предвыборной агитации — пожалуй, наиболее актуального в ближайшие 100 с лишним дней.

Этот законопроект основан на рекомендациях комиссии под руководством бывшей судьи Дорит Бейниш. В конце прошлого года она предложила отменить запрет на предвыборную агитацию в средствах массовой информации за 60 дней до выборов. Комиссия рекомендовала отменить существующую много десятилетий практику предвыборных роликов на телевидении и радио, а вместо этого позволить партиям покупать рекламное время, которое будет четко отделено от коммерческой рекламы.

Среди прочего, запрещается вмешательство в содержание предвыборных роликов за исключением экстремальных случаев.

И пожалуй главное для эпохи новых медиа: распространить закон на сетевое пространство — сайты и социальные сети, включая обязанность сообщать о проплаченных «токбеках».

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.