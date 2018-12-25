Нетаньяху сообщил о прогрессе в уничтожении туннелей границе с Ливаном

Израильские военные практически завершили операцию по поиску и уничтожению диверсионных туннелей, которые строило ливанское движение "Хезболлах", сказал премьер-министр Биньямин Нетаньяху, передает РИА Новости.

За три недели израильтяне обнаружили под северной границей четыре и нейтрализовали по меньшей мере два таких подземных хода, предназначавшихся для заброски боевиков на территорию еврейского государства.

"Эта операция практически полностью позади нас. Проделана необычайная работа, которая нейтрализовала туннельное оружие "Хезболлах". Они вложили в его создание много труда, а мы свели на нет их усилия", - сказал Нетаньяху, которого цитирует его канцелярия.

Он совершил во вторник поездку на границу с Ливаном в сопровождении членов военно-политического кабинета.

Операция, получившая название "Северный щит", проходит в виде инженерных работ на израильской территории, хотя армия, опасаясь ответных действий "Хезболлах", привела в повышенную боеготовность части северного округа и стянула туда подкрепления.

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