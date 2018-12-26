В связи с выборами Нетаньяху может сократить визит в Бразилию

26 декабря 2018 10:14 (UTC+04:00)

Из канцелярии главы правительства Биньямина Нетаньяху передают, что в связи с объявлением досрочных выборов в Кнессет визит премьер-министра Израиля в Бразилию может быть сокращен, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Сообщается, что Нетаньяху встретится, как и было запланировано, с президентом Бразилии Жаиром Болсонару, а также с министрами иностранных дел и безопасности страны, однако не останется на инаугурацию Болсонару и не проведет ранее намеченную встречу с госсекретарем США Майком Помпео, также приглашенным на церемонию инаугурации.

Напомним, Болсонару обещал в случае своей победы на выборах перенести посольство Бразилии в Иерусалим.

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